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Возрожденный хэтчбек Audi A2 похвастал завидной экономичностью

Возрожденный хэтчбек Audi A2 похвастал завидной экономичностью

Возрожденный хэтчбек Audi A2 похвастал завидной экономичностью[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Выпускавшийся с 1999 по 2005 год хэтчбек Audi A2 не снискал рыночного успеха из-за высокой цены, но при этом был весьма инновационной моделью.

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