Возрожденный хэтчбек Audi A2 похвастал завидной экономичностью[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Выпускавшийся с 1999 по 2005 год хэтчбек Audi A2 не снискал рыночного успеха из-за высокой цены, но при этом был весьма инновационной моделью.