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Правительство России направит более 1,7 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке

Правительство России направит более 1,7 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке

Правительство России выделит более 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов социальной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе.

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