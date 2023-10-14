Израиль убил десятки мирных жителей Палестины, которые эвакуировались из Газы

В правительстве сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС, сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по автоколоннам жителей Газы, пытавшихся по требованию Израиля перебраться в южную часть анклава, в результате обстрела 70 человек погибли, более 200 получили ранения.