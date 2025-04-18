Нотариус на страже: как избежать мошенничества в сделках с недвижимостью

Необязательность нотариального участия в сделках с недвижимостью ведет к мошенничеству. Сергей Поляков подчеркивает важность проверки личностей и документов через нотариуса для защиты собственников и покупателей от афер.
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