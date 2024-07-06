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Байден отказался пройти когнитивный тест и представить результаты публично

Байден отказался пройти когнитивный тест и представить результаты публично

Пока ещё действующий президент США отказался выходить из президентской гонки, заявив, что сделает это, только если «Господь сойдёт и скажет».

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