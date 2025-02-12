Три улицы остались без воды из-за врезки водопровода в Рязани

Ограничение связано с врезкой водопровода у дома № 1Б на улице Голенчинская. Ресурса не будет до 17:00 на улице Голенчинская в домах №№ 1-81, 2-108, на улице Корнилова в доме № 2а, на улице Ушакова в доме № 2а.