Три улицы остались без воды из-за врезки водопровода в Рязани

Ограничение связано с врезкой водопровода у дома № 1Б на улице Голенчинская. Ресурса не будет до 17:00 на улице Голенчинская в домах №№ 1-81, 2-108, на улице Корнилова в доме № 2а, на улице Ушакова в доме № 2а.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии