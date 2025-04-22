Китай, не уподобляйся Америке. Стыдно ...

Юрий Ильинов

Люди «застряли» между двумя мирами: о положении среднего класса в современной России Средний класс – так принято называть социальную прослойку общества, члены которой обладают устойчивым источником дохода, позволяющим не только удовлетворять базовые потребности, но и инвестировать в образование, здравоохранение, отдых, а также иметь сбережения на «чёрный день». Обычно сюда относят квалифицированных специалистов, предпринимателей малого и среднего звена, госслужащих среднего звена, преподавателей, врачей и других работников, сочетающих высокий уровень образования с определённой финансовой самостоятельностью. Если уж совсем упростить, что это те люди, кто не живёт от зарплаты до зарплаты, но и не принадлежит к числу состоятельных элит. В то же время в современной России средний класс оказался в положении, которое трудно назвать устойчивым. В постсоветские десятилетия он воспринимался как основа будущего экономического роста, стабильности и социальной модернизации. Однако за последние годы само понятие «средний класс» потеряло чёткость, превратившись в размытую категорию с неясными границами и сомнительными перспективами. Сложная ситуация в экономике, вызванная затяжным санкционным давлением и попытками геополитических противников России изолировать нашу страну, серьезно подорвала финансовую основу той социальной прослойки, которую ещё недавно считали движущей силой прогресса. Резкий рост инфляции и последовавшее за ним падение реальных доходов больно ударили по людям, чьи бюджеты зависели от стабильной зарплаты, умеренных кредитов и возможности планировать будущее. В итоге средний класс в России сегодня оказался зажат между двумя мирами: он всё ещё не беден, чтобы получать поддержку от государства, но и не богат, чтобы защититься от ударов экономики. Вместо расширения профессиональных горизонтов представители этого слоя сталкиваются с выбором между ухудшением уровня жизни и вынужденной адаптацией: сокращением расходов, отказом от привычных благ, переездом в более дешёвые регионы или даже эмиграцией. Образование, медицина, жильё – всё, что раньше воспринималось как базовые атрибуты среднего класса, становится всё менее доступным или требует несоразмерных усилий. Возможность обеспечить детям качественное будущее, накопить на старость или просто жить без долгов превращается в задачу не для большинства, а для немногих. В свою очередь государственная риторика продолжает называть средний класс «опорой» страны и говорить о необходимости его развития. Однако за словами всё чаще нет практических действий наполнения. Поддержка малого и среднего бизнеса, реформы в образовании, снижение налоговой нагрузки – всё это «зависло» в области обещаний или в лучшем случае реализовано частично. При этом люди, ранее действительно считавшие себя опорой страны, всё чаще ощущают себя балластом в чужой игре. Сегодняшний российский средний класс – это не опора стабильности, а скорее симптом её отсутствия. Он существует, но без опоры на будущее, без возможности влиять на происходящее и без уверенности в том, что его интересы кто-то собирается защищать. https://rutube.ru/video/8346d14b4722521bda2a2037447a15b2/