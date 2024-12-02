Останки 43 китайских добровольцев, погибших в Корейской войне, захоронены на родине

Шэньян, 29 ноября /Синьхуа/ -- В пятницу в Шэньяне, административном центре провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/, были преданы земле останки 43 солдат Китайских народных добровольцев /КНД/, погибших во время Войны сопротивления агрессии США и помощи Корее /1950-1953 гг.
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