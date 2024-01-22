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Премьер Индии Моди откроет индуистский храм на месте, где раньше стояла мечеть

Премьер Индии Моди откроет индуистский храм на месте, где раньше стояла мечеть

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник откроет храм Рам Джанмабхуми (храм Места рождения Рамы) в городе Айдохья на севере Индии на месте, где раньше стояла мусульманская мечеть, этот шаг может обострить напряженность между индуистами и мусульманами.

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