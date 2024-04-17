У ASML резко обвалились заказы на оборудование для выпуска чипов В позапрошло...

У ASML резко обвалились заказы на оборудование для выпуска чиповВ позапрошлом квартале нидерландской компании ASML, которая является крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров, необходимых для выпуска полупроводниковых компонентов, удалось получить заказов на рекордную сумму €9,19 млрд.
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