У ASML резко обвалились заказы на оборудование для выпуска чипов В позапрошло...

У ASML резко обвалились заказы на оборудование для выпуска чиповВ позапрошлом квартале нидерландской компании ASML, которая является крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров, необходимых для выпуска полупроводниковых компонентов, удалось получить заказов на рекордную сумму €9,19 млрд.