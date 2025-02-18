К концу 3-го года СВО в ДНР решили защищать Горловку от украинских дронов

Глава ДНР Денис Пушилин перед началом 4-го года специальной военной операции решил бороться с украинскими беспилотниками в многострадальной Горловке, где ВСУ атакуют мирных жителей, гражданскую инфраструктуру, общественный и личный автотранспорт.