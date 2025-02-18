Глава ДНР Денис Пушилин перед началом 4-го года специальной военной операции решил бороться с украинскими беспилотниками в многострадальной Горловке, где ВСУ атакуют мирных жителей, гражданскую инфраструктуру, общественный и личный автотранспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии