Придется привыкать к новым правилам владельцам, у которых стоят счетчики: с 1 марта передавать показания и менять будут по-другому Ольга БезродняяНовые правила, касающиеся передачи показаний, поверки и обслуживания счетчиков воды вступают в силу с 1 марта 2025 года.