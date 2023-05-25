Daily Storm

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ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Бахмута

ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Бахмута

Через несколько дней на эти позиции должны прийти военныеЧастная военная компания «Вагнер» начала выводить свои подразделения из Бахмута (Артемовска), сообщила пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, называющего себя основателем этой ЧВК.

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