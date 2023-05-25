ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Бахмута

Через несколько дней на эти позиции должны прийти военныеЧастная военная компания «Вагнер» начала выводить свои подразделения из Бахмута (Артемовска), сообщила пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, называющего себя основателем этой ЧВК.