Женя Медведева и Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу — первые фото с торжества

Камерная свадьба прошла в роскошном отеле. Женя Медведева и Ильдар Гайнутдинов соцсетиВ московском The Ritz-Carlton сегодня, 29 августа, проходит главное событие в жизни двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова — пара официально стала мужем и женой.