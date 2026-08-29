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Женя Медведева и Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу — первые фото с торжества

Женя Медведева и Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу — первые фото с торжества

Камерная свадьба прошла в роскошном отеле. Женя Медведева и Ильдар Гайнутдинов соцсетиВ московском The Ritz-Carlton сегодня, 29 августа, проходит главное событие в жизни двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова — пара официально стала мужем и женой.

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