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Собрать нельзя, разобрать можно. Lotus Seven — один из первых британских кит-каров

Собрать нельзя, разобрать можно. Lotus Seven — один из первых британских кит-каров

Автомобиль Lotus Seven рассматривается в качестве родоначальника всех автомобилей, относящихся к классу хит-каров – легких машин спортивной направленности, продажа которых осуществляется в виде наборов деталей для проведения самостоятельной сборки.

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