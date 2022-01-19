Собрать нельзя, разобрать можно. Lotus Seven — один из первых британских кит-каров

Автомобиль Lotus Seven рассматривается в качестве родоначальника всех автомобилей, относящихся к классу хит-каров – легких машин спортивной направленности, продажа которых осуществляется в виде наборов деталей для проведения самостоятельной сборки.
Автомобиль Lotus Seven рассматривается в качестве родоначальника всех автомобилей, относящихся к классу хит-каров – легких машин спортивной направленности, продажа которых осуществляется в виде наборов деталей для проведения самостоятельной сборки.
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