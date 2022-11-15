По заявлению офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко Киев направит основные силы на Луганск, если проследить за характером поведения украинских войск.
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