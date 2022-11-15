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Киев направит основные силы на Луганск

Киев направит основные силы на Луганск

По заявлению офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко Киев направит основные силы на Луганск, если проследить за характером поведения украинских войск.

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