Матвиенко назвала слова Трампа о вкладе США в победу во Второй мировой ошибкой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала слова экс-президента США Дональда Трампа о решающем вкладе Америки в победу над Третьим рейхом, назвав их популистскими и исторически необоснованными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии