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Новая тактика России на Украине: изоляция, дроновые карусели и стратегия на истощение. Интервью с Юрием Кнутовым

Новая тактика России на Украине: изоляция, дроновые карусели и стратегия на истощение. Интервью с Юрием Кнутовым

Первый день осени ознаменовался одной из самых интенсивных серий ударов по территории Украины за последние месяцы.

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