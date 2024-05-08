Врач Павлова: При работе с гаджетами важно делать перерывы и чаще моргать

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета РГМУ и эксперт межпрофессионального альянса по охране зрения «Врата Солнца» Татьяна Павлова рассказала о влиянии длительной работы за ярким экраном на глаза человека, — передает «Радио 1».
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