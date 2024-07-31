Специалист по садоводству раскрыл секрет использования кухонных губок для хорошего роста растений. Обычно эти предметы используются исключительно для мытья посуды, но теперь они могут стать незаменимым помощником для любителей садоводства.
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