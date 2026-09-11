Российская ПВО уничтожила 67 украинских дронов над регионами России и Черным морем

Российские войска противовоздушной обороны 11 сентября в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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