Расклад в СВО перед 2024 годом

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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То, что Запад трезвее стал оценивать военную мощь России — это и хорошо, и не очень. Хорошо, потому что осознание врагом нашей мощи, того факта, что никакая натовская помощь ВСУ не позволит нанести российской армии смертельное поражение — это следствие большой работы наших военных.

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Комментарии
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Misha Glusch
после этого последует скорое присоединение к аду польско-прибалтийско-скандинавских странишек и мы тогда увидим и услышим неожиданно разнообразное трактование 5-й статьи устава наты...
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21 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если этот прогноз серьёзен,  то это ВОЙНА РОССИИ со всеми этими странами-проститутками, их &quot;сифилис и гонорея&quot; не говоря о других био и психо заболеваниях! И коль так, будем мочить и проебалтов, свеев, Норвегии, финнов, германцев и других сексуально озабоченных во &quot;главе&quot; с &quot;гегемоном&quot; дедом бидоном! Бисмарк говорил, не ходите на Русь
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19 час.

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