Расклад в СВО перед 2024 годом

МП

Михаил Пантюхин

Если этот прогноз серьёзен, то это ВОЙНА РОССИИ со всеми этими странами-проститутками, их "сифилис и гонорея" не говоря о других био и психо заболеваниях! И коль так, будем мочить и проебалтов, свеев, Норвегии, финнов, германцев и других сексуально озабоченных во "главе" с "гегемоном" дедом бидоном! Бисмарк говорил, не ходите на Русь