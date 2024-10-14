Новые штрафы и лишение прав: Путин утвердил закон о скрытии автомобильных номеров

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин утвердил новый закон, который предусматривает лишение водительских прав за использование приспособлений для скрытия или изменения регистрационного номера автомобиля.
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