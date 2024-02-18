Песков раскрыл детали доклада Путину о взятии Авдеевки

По его словам, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывали главе государства о ходе операции трижды Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады о взятии Авдеевки утром 17 февраля.
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