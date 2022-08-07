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«Ростех» установил в Lada Niva более мощный двигатель. Такие машины уже выпускаются

«Ростех» установил в Lada Niva более мощный двигатель. Такие машины уже выпускаются

Компания «Швабе» госкорпорации «Ростех» установила в Lada Niva новый двигатель мощностью 110 л.с., подробности о котором появились на этой неделе.

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