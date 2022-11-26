Роналду после 3:2 с Ганой: «Еще ничего не выиграно! Это был только первый шаг!»

Криштиану Роналду высказался о победе Португалии над Ганой (3:2). «Очень важная победа в нашем дебютном матче на этом чемпионате мира, но еще ничего не выиграно! Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сконцентрированы на достижении наших целей.