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Роналду после 3:2 с Ганой: «Еще ничего не выиграно! Это был только первый шаг!»

Криштиану Роналду высказался о победе Португалии над Ганой (3:2). «Очень важная победа в нашем дебютном матче на этом чемпионате мира, но еще ничего не выиграно! Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сконцентрированы на достижении наших целей.

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