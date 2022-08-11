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Постпред Крыма Мурадов предупредил Украину о крахе ее государственности

Постпред Крыма Мурадов предупредил Украину о крахе ее государственности

wikipedia.org/AlexMorgan007 /CC BY-SA 4.0 Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о планах вернуть полуостров.

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