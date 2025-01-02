В Германии вспомнили о «Северном потоке» после остановки транзита газа через Украину

Депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала запустить подачу газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток» после остановки транзита топлива через Украину.
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