В Германии вспомнили о «Северном потоке» после остановки транзита газа через Украину

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Депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала запустить подачу газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток» после остановки транзита топлива через Украину.