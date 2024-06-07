"Держать строй!" СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Давно пишу и говорю. "Нельзя СВО рассматривать, как чисто военный кейс, тем более как кейс российско-украинский.
Чего так мало продвинулись? А может и так пока хорошо!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Широков
👍👍👍👍👍
Ответить
11 час.
М
Мария
Верно! И потом....мы не с Украиной воюем, а с НАТО, Пиндостаном. Молотить их технику в одном месте удобнее! Территории нам не нужны. Это надо будет тогда их содержать. Зачем нам содержать недружественных зомби? Там будет Гуляй- Поле, с гражданской войной, лет 15. Будут сражаться Борис Джонсон с Байденами друг с другом, руками украинцев. А они -за кусок хлеба. Англичане готовят к этому Залужного. Этот дурак развяжет Гражданскую войну. Там земли куплены англичанами и американцами.
Ответить
4 час.
Ильдар
Интересно будет когда всё закончится, этих бандеровцев кто то останется калеками инвалидами, они потом станут гражданами России и лягут тяжёлым бременем на Россию.
Ответить
40 мин.
Свежие комментарии