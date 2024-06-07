Чего так мало продвинулись? А может и так пока хорошо!

М

Мария

Верно! И потом....мы не с Украиной воюем, а с НАТО, Пиндостаном. Молотить их технику в одном месте удобнее! Территории нам не нужны. Это надо будет тогда их содержать. Зачем нам содержать недружественных зомби? Там будет Гуляй- Поле, с гражданской войной, лет 15. Будут сражаться Борис Джонсон с Байденами друг с другом, руками украинцев. А они -за кусок хлеба. Англичане готовят к этому Залужного. Этот дурак развяжет Гражданскую войну. Там земли куплены англичанами и американцами.