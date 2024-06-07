ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Каширина
    Такое впечатление, что этой заслуженной (чем?  За что?)   просто нечем заняться ,  столько проблем с образованием: ту...До сих пор ещё за...
  • Алексей Тан
    Володин... из того же КЛАНА (паутины).... а его "гром" в Думе, это всего лишь ... САМОПИАР!,... и это они (инородцы) ...До сих пор ещё за...
  • Роман
    Министра в отставку(правильно его Володин в Думе отимел)!!!В таких "заслуженных" представителей "Богом избранного нар...До сих пор ещё за...

Чего так мало продвинулись? А может и так пока хорошо!

Чего так мало продвинулись? А может и так пока хорошо!

"Держать строй!" СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Давно пишу и говорю. "Нельзя СВО рассматривать, как чисто военный кейс, тем более как кейс российско-украинский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Широков
👍👍👍👍👍
Ответить
11 час.
М
Мария
Верно! И потом....мы не с Украиной воюем, а с НАТО, Пиндостаном. Молотить их технику в одном месте удобнее! Территории нам не нужны. Это надо будет тогда их содержать.  Зачем нам содержать недружественных зомби? Там будет Гуляй- Поле, с гражданской войной, лет 15. Будут сражаться Борис Джонсон с Байденами друг с другом, руками украинцев. А они -за кусок хлеба. Англичане готовят к этому Залужного. Этот дурак развяжет Гражданскую войну. Там земли куплены англичанами и американцами.
Ответить
4 час.
Ильдар
Интересно будет когда всё закончится, этих бандеровцев кто то останется калеками инвалидами, они потом станут гражданами России и лягут тяжёлым бременем на Россию.
Ответить
40 мин.

Картина дня

наверх