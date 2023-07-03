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Король Чарльз разрешил нудистам раздеваться на своем пляже

Король Чарльз разрешил нудистам раздеваться на своем пляже Глава Великобритании, король Чарльз, он же Карл III и сын Езиветы II, разрешил нудистам свободно раздеваться на пляже страны, так как считает, что в публичной наготе нет ничего плохого.

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