@ Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пытается убедить немцев в том, будто ее приоритет – интересы Германии, а не интересы США или Украины, как все давно думают.
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