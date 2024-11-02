НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

MindsEye Lite

MindsEye Lite

Графический пользовательский интерфейс, созданный для запуска мультимодальных искусственных интеллектуальных моделей для создания искусства бесплатно из Google Colab (CLIP Guided Diffusion и VQGAN CLIP, Latent Diffusion, скоро будут добавлены еще), без необходимости изменять ни одну строку кода и знать какое-либо программирование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх