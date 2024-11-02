MindsEye Lite

Графический пользовательский интерфейс, созданный для запуска мультимодальных искусственных интеллектуальных моделей для создания искусства бесплатно из Google Colab (CLIP Guided Diffusion и VQGAN CLIP, Latent Diffusion, скоро будут добавлены еще), без необходимости изменять ни одну строку кода и знать какое-либо программирование.