MindsEye Lite

Графический пользовательский интерфейс, созданный для запуска мультимодальных искусственных интеллектуальных моделей для создания искусства бесплатно из Google Colab (CLIP Guided Diffusion и VQGAN CLIP, Latent Diffusion, скоро будут добавлены еще), без необходимости изменять ни одну строку кода и знать какое-либо программирование.
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