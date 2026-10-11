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Царьград

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В русском языке нашли 33 существительных из одной буквы

В русском языке нашли 33 существительных из одной буквы

Специалисты подсчитали, что в русском языке насчитывается 49 однобуквенных слов, из которых 33 — существительные, обозначающие буквы алфавита, а остальные представлены предлогами, частицами, междометиями, союзами и местоимением «я».

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