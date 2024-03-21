Взрослая жизнь - это когда ты искренне радуешься весне, но не потому, что можно будет больше времени проводить на улице, а потому что за коммуналку нужно будет платить меньше)))😜.
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Взрослая жизнь - это когда ты искренне радуешься весне, но не потому, что можно будет больше времени проводить на улице, а потому что за коммуналку нужно будет платить меньше)))😜.