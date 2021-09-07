В США съехавшие арендаторы оставили в подарок домовладельцу пауков и питона

Домовладелец в штате Мэн, решивший навестить жилье через некоторое время после отъезда квартирантов, был вынужден прибегать к услугам специалистов - в помещении обнаружились брошенные террариумы, в которых находились питон и 19 пауков-птицеедов.
Домовладелец в штате Мэн, решивший навестить жилье через некоторое время после отъезда квартирантов, был вынужден прибегать к услугам специалистов - в помещении обнаружились брошенные террариумы, в которых находились питон и 19 пауков-птицеедов.
Свежие комментарии