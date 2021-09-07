Комсомольская правда

103 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

В США съехавшие арендаторы оставили в подарок домовладельцу пауков и питона

В США съехавшие арендаторы оставили в подарок домовладельцу пауков и питона

Домовладелец в штате Мэн, решивший навестить жилье через некоторое время после отъезда квартирантов, был вынужден прибегать к услугам специалистов - в помещении обнаружились брошенные террариумы, в которых находились питон и 19 пауков-птицеедов.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх