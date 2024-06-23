Черноморский флот РФ этим утром атаковал ракетами «Калибр» военные объекты киевского режима в разных областях Украины.
На Украине проспали удар российских «Калибров» по авиабазе ВСУ
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antanas Semiakinas
Хохлам осталось только в задницы прятать F 16
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10 час.
VS
Vladimir Starovoytov
Главное-это не просыпать свои НПЗ.
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10 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вы правы! Вот пожалуйста, Вы как в воду глядели. Пока у нас поют дифирамбы, сколько и якобы чего то уничтожили. В это же время натовцы ударили по Севастополю американскими ракетами "Хаймерс" и при наводке этих ракет американскими системами, так как у Украины таких наводящих на цели систем не было и нет. Это признал и президент Путин. И сразу вопрос:"А почему амерам можно бить по России своими ракетами, а нам нельзя"? Это кстати не мой вопрос, а его задал сам Путин. Чего стоим, чего ждем?Может страшно нанести удар по "исключительным"?
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8 час.
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