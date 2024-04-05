Как приготовить шампиньоны, чтобы гости были в восторге. И какие шампиньоны для чего лучше подходят

Шампиньоны уникальны: способны насыщать, как мясо, и содержат много влаги, как овощи; питательны за счет высокого содержания белка и в то же время богаты клетчаткой; низкокалорийны, но буквально наполнены витаминами, минералами и аминокислотами.
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