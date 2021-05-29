Инспектор ДПС выстрелил в голову мужчине при задержании под Новосибирском

СпутникПолитикаИнспектор ДПС выстрелил в голову мужчине при задержании под НовосибирскомВ Мошковском районе Новосибирской области во время конфликта с сотрудниками ДПС мужчина получил пулевое ранение в голову.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий ЦыгановИли закон во главу, или будет как в Америке, негры бунтуютЛев ТихоненкоЧто значит - непроизвольный выстрел? Если инспектор не знает как обращаться с оружием (предохранители еще не отменили) то нечего ему доверять оружие. Жезл в руки и на перекресток!Валерий ЕмельяновА че остановиться было западло придуркам .ирепа была бы без пули.Комментировать
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