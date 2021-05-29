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Инспектор ДПС выстрелил в голову мужчине при задержании под Новосибирском

Инспектор ДПС выстрелил в голову мужчине при задержании под Новосибирском

В Мошковском районе Новосибирской области во время конфликта с сотрудниками ДПС мужчина получил пулевое ранение в голову.

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Аркадий Цыганов
Или закон во главу, или будет как в Америке, негры бунтуют
Лев Тихоненко
Что значит - непроизвольный выстрел? Если инспектор не знает как обращаться с оружием (предохранители еще не отменили) то нечего ему доверять оружие. Жезл в руки и на перекресток!
Валерий Емельянов
А че остановиться было западло придуркам .ирепа была бы без пули.

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