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Врачи назвали 3 ошибки во время ужина, из-за которых возникает инфаркт

Врачи назвали 3 ошибки во время ужина, из-за которых возникает инфаркт

В "Российской газете" узнали, что ни в коем случае не нужно делать во время последнего приёма пищиЛюдям, страдающим фибрилляцией предсердий (пульс более 120 ударов в минуту), необходимо быть гораздо осторожнее не только с алкоголем, но и с острой едой.

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