Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту хулиганских действий в отношении жителя ХМАО-Югры

В социальных медиа сообщается, что в Нижневартовске уроженец одной из республик Северного Кавказа, двигаясь на машине, нарушил ПДД, перекрыл проезд и в ответ на требование освободить дорогу напал на водителя.
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