Силы природы в движении: как Россия готовится к великому переходу Ирэн ОрлонскаяДревние предсказательницы, или сивиллы, славились своими пророчествами, которые, как считалось, были предопределены на многие века вперед.
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