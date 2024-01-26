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«Падаете в бездну их сатанизма», – Соловьев попросил не ходить на интервью к Собчак

«Падаете в бездну их сатанизма», – Соловьев попросил не ходить на интервью к Собчак

Россия. Санкт-Петербург. Телеведущий ГТК "Телеканал "Россия" Владимир Соловьев во время сессии "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?" в рамках XXII Петербургского международного экономического форума.

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