«Падаете в бездну их сатанизма», – Соловьев попросил не ходить на интервью к Собчак

Россия. Санкт-Петербург. Телеведущий ГТК "Телеканал "Россия" Владимир Соловьев во время сессии "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?" в рамках XXII Петербургского международного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии