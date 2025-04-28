Трамп дал Зеленскому совет по вопросу Крыма

Трамп посоветовал Зеленскому обратиться к Обаме, уступившему Крым без выстрелов Президент США Дональд Трамп заявил, что тема принадлежности Крыма не поднималась около 12 лет, а сейчас о полуострове снова заговорили.
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