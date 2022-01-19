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В Киеве Бербок встречают требованиями покаяться перед Украиной и выплатить репарации

В Киеве Бербок встречают требованиями покаяться перед Украиной и выплатить репарации

От нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая сегодня посетит Киев, требуют предоставить оружие Украине, отказаться от запуска «Северного потока-2» и начать выплачивать репарации за гибель украинцев во Второй мировой войне.

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