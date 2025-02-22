В противостоянии с Западом наступил решающий момент – Белоусов Для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом.
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В противостоянии с Западом наступил решающий момент – Белоусов Для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом.
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