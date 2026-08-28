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Алтайские вузы объединились с Национальной студенческой шахматной лигой

Алтайские вузы объединились с Национальной студенческой шахматной лигой

АлтГТУ и АлтГУ подписали соглашения о сотрудничестве с НСШЛ во время первенства России среди студентов по шахматам в Барнауле Развитие шахмат в вузах края / Фото: Наталья Юрина / пресс-служба АлтГТУ им.

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