Алтайские вузы объединились с Национальной студенческой шахматной лигой

АлтГТУ и АлтГУ подписали соглашения о сотрудничестве с НСШЛ во время первенства России среди студентов по шахматам в Барнауле Развитие шахмат в вузах края / Фото: Наталья Юрина / пресс-служба АлтГТУ им.
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