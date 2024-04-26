Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

В наших руках отечественная Lada Niva Travel. Как она изменилась со времен, когда была Нивой Шевроле? И что поменялось сейчас, когда для многих комплектующих пришлось искать замену? Не пострадало ли качество? Импортозамещенная Lada Niva Travel 2024 Ответы на все эти вопросы мы узнаем на примере автомобиля в максимальной комплектации Luxe.