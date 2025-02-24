Россия готовится к масштабной денежной реформе: названа дата изменений, не виданных с 90-х Юлия ЧелкановаВ России на горизонте назревает значительная денежная реформа, которая станет одной из самых масштабных со времён экономических преобразований 90-х годов.
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