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Глава минобра Литвы Якштас: Литва законодательно запретит соревноваться с РФ

Глава минобра Литвы Якштас: Литва законодательно запретит соревноваться с РФ

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что в республике не видят необходимости на законодательном уровне запрещать своим спортсменам соревноваться с Россией и Белоруссией, поскольку "федерации сами берут на себя ответственность".

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