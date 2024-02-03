Глава минобра Литвы Якштас: Литва законодательно запретит соревноваться с РФ

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что в республике не видят необходимости на законодательном уровне запрещать своим спортсменам соревноваться с Россией и Белоруссией, поскольку "федерации сами берут на себя ответственность".
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