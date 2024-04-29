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Во Франции оппозиция раскритиковала Макрона за слова о ЯО

Во Франции оппозиция раскритиковала Макрона за слова о ЯО

Сегодня 114 прочитали Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза встретили в штыки представители оппозиции.

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